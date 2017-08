Chelsea : Willian avoue un intérêt de Man Utd « Par Youcef Touaitia - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, Manchester United courtise l'ailier de Chelsea Willian (29 ans, 34 apparitions et 8 buts en Premier League en 2016-2017) depuis de très longs mois. S'il admet que travailler avec l'entraîneur des Red Devils, José Mourinho, est excitant, le Brésilien ne se montre pas pressé de quitter les Blues pour l'instant. "Il y a eu quelques discussions avec mon agent. J'ai travaillé avec Mourinho et je suis devenu son ami. Il m'apprécie et je l'apprécie en tant que coach et personne. Il m'a fait confiance et avait confiance dans mon travail. Je suis très reconnaissant envers lui. Manchester a parlé avec mon agent, mais rien ne s'est passé car Chelsea n'est pas vendeur et je suis très heureux ici", a commenté l'Auriverde dans un entretien accordé à Goal. Malgré son temps de jeu moins important depuis l'arrivée d'Antonio Conte l'été dernier, Willian reste donc impliqué à fond avec le champion d'Angleterre en titre. Malgré son temps de jeu moins important depuis l'arrivée d'Antonio Conte l'été dernier, Willian reste donc impliqué à fond avec le champion d'Angleterre en titre.

