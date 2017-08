Tottenham : l'énorme coup de pression de Rose « Par Youcef Touaitia - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Discret dans les médias, Danny Rose (27 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League en 2016-2017) a réalisé une sortie fracassante dans les colonnes du Sun. Très déçu par le mercato estival de Tottenham, qui n'a pas déboursé le moindre centime, le latéral gauche a rappelé à ses dirigeants qu'il était un homme ambitieux. "Le temps passe et je veux gagner des trophées. Je ne veux pas jouer pendant 15 ans et n’avoir aucun trophée ou aucune médaille. Je ne serai pas heureux sinon. Je veux gagner quelque chose. Je veux aussi dire que je veux rejouer dans le nord, a indiqué le natif de Doncaster, ville située à une cinquantaine de kilomètres de Manchester. Je ne sais pas exactement quand mais je reviendrai dans le nord et j'y jouerai au football. Je suis parti il y a 10 ans maintenant et je ne vois pas ma mère si souvent que cela. Je ne dis pas que je veux partir, mais si quelque chose de concret arrive, je n’aurai aucun scrupule à exprimer mes opinions à quiconque au club." Si cela ne ressemble pas à un énorme appel du pied à Manchester United, fortement intéressé par ses services (voir ici)... Si cela ne ressemble pas à un énorme appel du pied à Manchester United, fortement intéressé par ses services ()...

