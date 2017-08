PSG : Del Bosque découpe le capricieux Neymar Par Damien Da Silva - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de ce mercato d'été, l'attaquant Neymar (25 ans) a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain à l'occasion d'une transaction estimée à 222 millions d'euros. Ce transfert a toujours du mal à passer en Espagne, à l'image de cette sortie de l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne Vicente Del Bosque. "Le club catalan a perdu un joueur qui pouvait être très souvent capricieux. Peu importe, le Barça peut devenir une meilleure équipe sans Neymar", a assuré le technicien ibérique sur les ondes de la radio Cadena Ser. Capricieux ou non, Neymar reste l'un des meilleurs joueurs du monde et le Barça va tout de même avoir du mal à compenser son départ. Capricieux ou non, Neymar reste l'un des meilleurs joueurs du monde et le Barça va tout de même avoir du mal à compenser son départ.

