OM : le buteur, Garcia demande de la patience « Par Damien Da Silva - Le 10/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un avant-centre supplémentaire lors de ce mercato d'été, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Comme nous vous l'indiquions mercredi (voir ici), l'entraîneur phocéen Rudi Garcia ne croit plus au rêve Olivier Giroud, mais le technicien français reste persuadé qu'une bonne opportunité va se présenter sur le marché d'ici le 31 août. "On va bien en trouver un avant le 31 août. Par habitude, je sais qu'il y en a un qui ne joue pas chez lui et qu'on arrivera à convaincre. Andoni bosse, ça va se faire, il n'y a pas de raisons, même si on est beaucoup à chercher en Europe à ce poste-là. Il y a Fenerbahçe ou l'AC Milan qui cherche aussi à se séparer de Bacca ou Lapadula. Il y a moyen de faire de bonnes affaires sportives, il faut être patients, ne pas se presser", a assuré Garcia pour le quotidien L'Equipe. Il reste trois semaines à l'OM pour trouver la perle rare... Il reste trois semaines à l'OM pour trouver la perle rare...

