Lyon : une piste prioritaire dans l'entrejeu !

Lyon : une piste prioritaire dans l'entreje u ! « Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mercredi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, a reconnu qu'un renfort au milieu de terrain n'était pas à exclure d'ici la fin du mercato. Et visiblement la réflexion du club rhodanien est bien avancée. En effet, d'après les informations du quotidien Le Parisien, les Gones disposent déjà d'une priorité à ce poste avec Yangel Herrera (19 ans). International A avec son pays, le Vénézuélien est prêté par Manchester City à New York City en Major League Soccer. Le Sud-Américain a notamment brillé lors du dernier Mondial U20, achevé par une place de finaliste en juin. Et c'est là tout le problème puisque les Citizens, convaincus du potentiel du jeune joueur, se montreraient désormais fermés à un départ, ce qui complique sérieusement cette piste même si l'OL ne manque pas de liquidités. Et c'est là tout le problème puisque les Citizens, convaincus du potentiel du jeune joueur, se montreraient désormais fermés à un départ, ce qui complique sérieusement cette piste même si l'OL ne manque pas de liquidités.

