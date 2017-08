Lyon : Fekir vise le podium « Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Performant en ce début de saison, l’attaquant Nabil Fekir (24 ans, 1 match et 2 buts en L1 cette saison) nourrit de grosses ambitions d’un point de vue individuel en cette année de Coupe du monde (voir ici), mais également collectivement avec l’Olympique Lyonnais, dont il est le nouveau capitaine. "On n'a pas de marge d'erreur en ce début de championnat. Il faut essayer de tout gagner. On a un bon groupe. J'espère qu'on sera dans les trois premiers à la fin, a lancé le Tricolore au micro d’OLTV. On a fait une bonne préparation que ce soit dans les résultats ou même dans le contenu des matchs. C'était intéressant et le coach était satisfait. (…) Mais le championnat est encore long et il va falloir être costaud." Irréguliers et 4es de Ligue 1 la saison passée, les Gones ont soigné leur entame en balayant Strasbourg 4-0 samedi. Une performance qui leur permet d'occuper le fauteuil de leader à l'issue de la 1ère journée. Irréguliers et 4es de Ligue 1 la saison passée, les Gones ont soigné leur entame en balayant Strasbourg 4-0 samedi. Une performance qui leur permet d'occuper le fauteuil de leader à l'issue de la 1ère journée.

