Man City : B. Silva a aussi séduit Kompany « Par Eric Bethsy - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dès son premier match amical avec Manchester City vendredi (3-0 contre West Ham), Bernardo Silva (22 ans) a bluffé son manager Pep Guardiola (voir ici). Et le technicien n’est pas le seul sous le charme. Même le capitaine Vincent Kompany (31 ans, 11 matchs et 3 buts en Premier League en 2016-2017) a été impressionné. "On peut tout de suite voir quelles sont ses qualités. Il possède une finesse technique, c'est un joueur qui sait comment délivrer des passes clés, a constaté le défenseur central sur le site officiel des Citizens. Bien sûr, je suis impatient parce que je sais à quel point ce genre de joueurs peuvent faire la différence et vous aider à accomplir de grandes choses. Mais on est toujours en préparation. Il a sûrement un peu de retard sur le plan physique, ce qui est normal. Nous aurons besoin de lui au bon moment." Revenu de vacances après ses coéquipiers en raison de la Coupe des Confédérations, l’international portugais fait déjà forte impression ! Revenu de vacances après ses coéquipiers en raison de la Coupe des Confédérations, l’international portugais fait déjà forte impression !

News lue par 6221 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+