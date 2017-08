Monaco : un recalé de la Juve dans le viseur ?

Monaco : un recalé de la Juve dans le viseu r ? « Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélé la saison passée avec la Sampdoria, l’attaquant Patrik Schick (21 ans, 35 apparitions et 13 buts toutes compétitions en 2016-2017) était à deux doigts de rejoindre la Juventus Turin cet été. Mais la visite médicale s’est mal passée et le transfert a capoté. Désormais annoncé proche de l’Inter Milan, qui attend le résultat de nouveaux examens médicaux, le Tchèque plaît également à l’AS Monaco ! D’après le média Tuttosport, le club princier ferait du natif de Prague sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé qui désire quitter le Rocher cet été. Des contacts auraient été noués avec l’entourage du joueur et celui-ci se montrerait réceptif. Mais ce dossier ne devrait pas se décanter à moins de 30 millions d’euros et les Nerazzurri semblent disposer d’une longueur d’avance.

News lue par 8937 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+