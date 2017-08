Bordeaux : 25 M€ refusés pour Malcom !

Bordeaux : 25 M€ refusés pour Malco m ! « Par Eric Bethsy - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suivi par de nombreuses formations européennes, l’ailier des Girondins de Bordeaux Malcom (20 ans, 1 match en L1 cette saison) aurait fait l’objet d’une offre séduisante. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le club aquitain aurait refusé les 25 M€ proposés par Wolfsbourg ! Pas de quoi décourager le club allemand qui, toujours d’après notre confrère italien, devrait retenter sa chance avec une proposition à 30 M€ pour le Brésilien. Une somme qui pourrait faire douter la direction bordelaise même si pour le moment, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec est catégorique. "On se projette avec lui. Il a encore des choses à faire avec nous, a assuré le technicien. Il doit franchir des paliers encore une année pour être encore plus costaud quand il partira." Malgré l’arrivée de l’attaquant polyvalent Jonathan Cafu (26 ans), le départ de Malcom n’est pas prévu au programme. "On se projette avec lui. Il a encore des choses à faire avec nous, a assuré le technicien. Il doit franchir des paliers encore une année pour être encore plus costaud quand il partira." Malgré l’arrivée de l’attaquant polyvalent Jonathan Cafu (26 ans), le départ de Malcom n’est pas prévu au programme.

