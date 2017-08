Lyon : Morel, Genesio répond à Bordeaux « Par Eric Bethsy - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d’un latéral gauche, les Girondins de Bordeaux s’intéresseraient au défenseur polyvalent de Lyon Jérémy Morel (33 ans, 1 match en L1 cette saison). Une rumeur rapidement balayée par l’entraîneur des Gones, Bruno Genesio. "Si je l’ai placé dans l’axe de la défense, c’est que je crois en lui et que je lui fais confiance, a répondu le technicien en conférence de presse. Pour moi, il est Lyonnais, je compte sur lui. Et puis, Bordeaux veut lui proposer un poste de latéral gauche, et il n’apprécie plus le poste, alors c’est réglé non ?" En effet, l’ancien Marseillais a confirmé qu’il était "bien à Lyon" où "il y a de beaux projets". Pourtant, son contrat expire en 2018 et une prolongation n'est pas d'actualité. En effet, l’ancien Marseillais a confirmé qu’il était "bien à Lyon" où "il y a de beaux projets". Pourtant, son contrat expire en 2018 et une prolongation n'est pas d'actualité.

