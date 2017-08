Fenerbahçe : accord pour Soldado (officiel)

On ne sait pas encore si Hatem Ben Arfa (PSG) rejoindra Fenerbahçe, mais le club turc ne perd pas de temps de son côté. En effet, le récent 3e de Süper Lig a officialisé ce mercredi un accord avec Villarreal pour le transfert de l'attaquant Roberto Soldado (32 ans).

Selon la presse locale, la formation stambouliote a transmis une offre comprise entre 8 et 10 millions d'euros, acceptée par le Sous-marin jaune. L'ancien joueur du Real Madrid devrait signer un contrat de deux années, plus une en option, et toucher un salaire de 3,5 millions d'euros par an.