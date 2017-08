Real : Modric, la suspension interminable « Par Youcef Touaitia - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour beaucoup, le 22 août 2014 n'évoque aucun souvenir particulier. Pour Luka Modric (31 ans), si. Pourquoi ? Eh bien, il y a près de trois ans, le milieu de terrain du Real Madrid avait écopé d'un carton rouge à la 91ème minute de la finale retour de la Supercoupe d'Espagne perdue face à l'Atletico Madrid (0-1). La seule et unique expulsion de sa carrière... qui le poursuit encore aujourd'hui. Et pour cause, la Maison Blanche affrontera les 13 et 16 août prochains le FC Barcelone lors de l'édition 2017 de cette compétition. Le match aller, qui se disputera au Camp Nou, se jouera sans le Croate, pour la bonne et simple raison qu'en Espagne, une suspension est effective au sein de la même épreuve. Modric va devoir passer à la caisse !

