Arsenal : Sanchez, pas de contact avec le PSG « Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- "J’ai du respect pour Arsenal et d’excellentes relations avec Arsène Wenger. Et si je veux Alexis Sanchez, je vais en parler avec Arsène." Récemment, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a commenté la rumeur Alexis Sanchez (28 ans) en assurant qu’il aborderait la situation de l’attaquant d’Arsenal avec son entraîneur Arsène Wenger avant toute tentative (voir ici). A en croire le technicien alsacien, aucune approche n’a eu lieu pour l’instant. "Il y a longtemps que je n’ai pas parlé avec Nasser. Est-ce que j’attends un appel de sa part ? Non, a coupé court le Français ce mercredi en conférence de presse. Ils sont sur Mbappé, c’est ce que je lis dans les journaux. Moi, je n’ai aucun contact avec le PSG. (…) Y a-t-il des offres pour Alexis Sanchez ? Je ne peux pas vous le dire. Nous ne sommes d’ailleurs pas ouverts à quelque offre que ce soit pour lui." Wenger n’en démord pas : même s’il est susceptible de partir libre dans un an, il souhaite conserver le Chilien. Wenger n’en démord pas : même s’il est susceptible de partir libre dans un an, il souhaite conserver le Chilien.

News lue par 5374 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+