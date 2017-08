Juve : le Real avance ses pions pour Dybala « Par Youcef Touaitia - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l'attaquant Paulo Dybala (23 ans, 48 matchs et 19 buts toutes compétitions en 2016-2017) ne devrait pas rejoindre la Catalogne cet été puisque les Blaugrana pourraient finalement recruter Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) pour renforcer leur ligne offensive, amputée par le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Quel avenir, donc, pour le buteur de la Juventus Turin ? S'il souhaite pour le moment poursuivre l'aventure avec le champion d'Italie, il n'est pas impossible que l'intérêt toujours aussi persistant du Real Madrid le pousse à changer ses plans. Selon les médias espagnols, le double vainqueur en titre de la Ligue des Champions continue de surveiller de manière persistante la situation de l'Argentin, d'autant plus que la piste menant à Kylian Mbappé (Monaco) semble de plus en plus compromise, le Français souhaitant rejoindre le PSG (voir article de 9h27). Dans l'immédiat, la Vieille Dame ne devrait pas céder son jeune talent, encore moins à quelques jours de la reprise du championnat. Mais le Real Madrid, qui a décidé de lâcher James Rodriguez (Bayern), Alvaro Morata (Chelsea) et Mariano (Lyon) pourrait mettre la pression afin de recruter une star pour compléter la BBC et concurrencer les jeunes éléments offensifs (Isco, Asensio, Vasquez), déjà en place. Rendez-vous dans un an ? Dans l'immédiat, la Vieille Dame ne devrait pas céder son jeune talent, encore moins à quelques jours de la reprise du championnat. Mais le Real Madrid, qui a décidé de lâcher James Rodriguez (Bayern), Alvaro Morata (Chelsea) et Mariano (Lyon) pourrait mettre la pression afin de recruter une star pour compléter la BBC et concurrencer les jeunes éléments offensifs (Isco, Asensio, Vasquez), déjà en place. Rendez-vous dans un an ?

