Dortmund : Dembélé plus cher à cause de Rennes ?

Dortmund : Dembélé plus cher à cause de Renne s ? « Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désigné comme la priorité pour remplacer Neymar, l'ailier Ousmane Dembélé (20 ans, 32 matchs et 6 buts en Bundesliga en 2016-2017) fait l’objet de négociations entre son club du Borussia Dortmund et le FC Barcelone, dont les dirigeants ont débarqué mardi en Allemagne. Sauf que la délégation catalane a eu droit à une mauvaise surprise. Contrairement à ce qui était pressenti, ce ne sont pas 100 millions d’euros que les Borussen réclament pour le Français mais 120 M€ d’après L’Equipe (la radio RAC1 parle elle de 150 M€, voir ici) ! Le journal sportif affirme que cette somme s’explique par les primes aux performances et le pourcentage sur une plus-value à la revente que le BvB doit encore verser à l’ancien club du Français, Rennes. Or, ces différents bonus représenteraient au total environ 30 M€ ! Autant dire que les Bretons espèrent une issue favorable dans ce dossier. Le journal sportif affirme que cette somme s’explique par les primes aux performances et le pourcentage sur une plus-value à la revente que le BvB doit encore verser à l’ancien club du Français, Rennes. Or, ces différents bonus représenteraient au total environ 30 M€ ! Autant dire que les Bretons espèrent une issue favorable dans ce dossier.

News lue par 24074 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+