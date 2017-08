Real : gagner ? Zidane ne s'en lasse pas !

Encore un titre pour Zinédine Zidane ! Grâce à la victoire de son Real Madrid sur Manchester United (2-1) mardi lors de la Supercoupe d’Europe, l’entraîneur français a remporté son 6e trophée depuis sa nomination sur le banc merengue en janvier 2016. Mais le champion du monde 1998 n’est vraiment pas rassasié !

"On a vraiment fêté ça dans le vestiaire après le match. Et c'est normal, car on ne se lasse pas de gagner, a lancé l’ancien numéro dix en conférence de presse. Nous avons livré un match presque parfait. Nous avons fait la différence avec le ballon, sans forcer. Notre première mi-temps a été superbe. Mes joueurs ont pressé haut et n'ont pas laissé le temps (à United) de poser le ballon. Ils ont un peu souffert en fin de match, mais un troisième but aurait tué la partie. (…) Ce groupe est bourré de talent, et peut réussir de très grandes choses avec du travail. Nous avons faim, nous en voulons toujours plus."

Après avoir conservé sa couronne en 2016-2017, la Maison Blanche visera un troisième sacre consécutif en Ligue des Champions cette saison !