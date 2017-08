Roma : offre historique pour Mahrez ?

Roma : offre historique pour Mahre z ? « Par Youcef Touaitia - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le feuilleton Riyad Mahrez (26 ans, 48 matchs et 10 buts toutes compétitions en 2016-2017) va-t-il bientôt prendre fin ? Désireux de quitter Leicester, l’ailier algérien reste la priorité numéro une de l’AS Rome. Alors que le vice-champion d’Italie s’est déjà vu refuser deux offres, il pourrait revenir à la charge et se rapprocher des attentes des dirigeants anglais, qui réclament un peu plus de 40 millions d’euros pour leur joueur. "Je suis optimiste dans la vie. Si ma mémoire est bonne, la dernière offre sera notre achat le plus cher de l'histoire. Nous travaillons dur, attendez-vous à une réponse rapide", a indiqué le directeur sportif Monchi en conférence de presse. Pour rappel, le plus gros achat de l’histoire de la Louve date de 2000. A l’époque, le goleador argentin Gabriel Batistuta avait été recruté pour 36,5 millions d’euros en provenance de la Fiorentina. Pour rappel, le plus gros achat de l’histoire de la Louve date de 2000. A l’époque, le goleador argentin Gabriel Batistuta avait été recruté pour 36,5 millions d’euros en provenance de la Fiorentina.

