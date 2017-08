Bayern : Rummenigge taille le PSG pour Neymar

Il a beau être un ancien attaquant de très grand talent, Karl-Heinz Rummenigge ne rate jamais une occasion de glisser un tacle au Paris Saint-Germain. Le dirigeant du Bayern Munich s'en est encore une fois pris au club de la capitale française suite au transfert de l'attaquant Neymar (25 ans), acheté pour 222 millions d'euros au FC Barcelone.

"Au cours de l’opération Neymar, je me suis demandé : "qu’est-ce qui serait le plus important : Neymar ou l’Allianz Arena ?" Je dois dire que, pour nous, l’Allianz Arena est beaucoup plus importante, et de loin. Le transfert de Neymar a même coûté plus cher que le total dépensé pour le stade. Nous, le Bayern, devons avoir une philosophie différente : nous ne voulons pas de ça, nous ne pouvons pas faire ça. C’est bien. Nous sommes aussi jugé par le public, nos fans, je pense que c’est la bonne stratégie", a indiqué le finaliste de la Coupe du monde 1982 pour Bild.