Liverpool : Coutinho, Carragher voit rouge « Par Youcef Touaitia - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cible prioritaire du FC Barcelone, le milieu offensif Philippe Coutinho (25 ans, 31 matchs et 13 buts en Premier League en 2016-2017) serait proche de quitter Liverpool lors d’un transfert avoisinant les 100 millions d’euros. Mais à en croire la légende vivante des Reds, Jamie Carragher, il n’y a aucune chance pour que le Brésilien soit vendu cet été, auquel cas les propriétaires du club anglais se mettraient dans une situation intenable. "Quel est l’intérêt de vendre les meilleurs joueurs de l’équipe ? Tu es là pour avoir du succès, Klopp ne vise pas seulement le top 4. Je pense que Liverpool va le conserver. Il n’y a aucune chance qu’il soit vendu cet été, mais il partira dans un an. Liverpool n’a pas besoin d’argent. Il y aurait une révolte contre les propriétaires si le club le vendait", a indiqué le Britannique au micro de Sky Sports. A priori, les patrons de Liverpool peuvent déjà se préparer à la gronde car le transfert n'est plus très loin de se conclure... A priori, les patrons de Liverpool peuvent déjà se préparer à la gronde car le transfert n'est plus très loin de se conclure...

News lue par 25310 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+