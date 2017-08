Man City : un prétendant s'active pour Nasri « Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rentré d’un prêt mitigé au FC Séville, le milieu offensif Samir Nasri (30 ans) n’entre plus dans les plans de Pep Guardiola à Manchester City (voir ici). En quête d’une porte de sortie, le Français pourrait rebondir en Turquie, où son nom circule depuis plus d’un an. D’après les informations du quotidien Le Parisien, un dirigeant du club d’Antalyaspor s’est spécialement rendu en Angleterre mardi pour négocier l’éventuelle arrivée de l’ancien Marseillais. Bonne nouvelle pour Nasri, les Skyblues compteraient lui faciliter la tâche et le libérer de ses deux dernières années de contrat. S’il se laisse convaincre, le Citizen aura l’occasion de jouer avec Johan Djourou, Jérémy Ménez ou encore Samuel Eto’o à Antalyaspor. Mais l'ancien Gunner a peut-être envie de rejoindre une destination un peu plus huppée, lui qui était un temps annoncé dans le viseur de l’AS Rome et de Galatasaray... S’il se laisse convaincre, le Citizen aura l’occasion de jouer avec Johan Djourou, Jérémy Ménez ou encore Samuel Eto’o à Antalyaspor. Mais l'ancien Gunner a peut-être envie de rejoindre une destination un peu plus huppée, lui qui était un temps annoncé dans le viseur de l’AS Rome et de Galatasaray...

