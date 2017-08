PSG : une première offre pour Mbappé ?

PSG : une première offre pour Mbapp é ? Par Romain Lantheaume - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alexis Sanchez (Arsenal) ou Kylian Mbappé (Monaco) ? Malgré l'arrivée record de Neymar pour 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain entend frapper un autre coup retentissant cet été en mettant la main sur un second attaquant d'envergure. Et visiblement, le Tricolore voit un éventuel transfert dans la capitale d'un bon œil. Ce mardi, Téléfoot confirme en effet l'information du quotidien Le Parisien (voir ici) en affirmant que le natif de Bondy accorde sa préférence au vice-champion de France plutôt qu'au Real Madrid ou à Manchester City ! Le projet francilien et la présence de Neymar auraient fait la différence aux yeux du jeune buteur. Paris compterait désormais passer à la vitesse supérieure et entamer les négociations avec l'ASM. Une première offre de 155 millions d'euros (hors bonus) pourrait être transmise rapidement selon la même source. Difficile toutefois de croire que cela suffira à convaincre le club princier qui réclame 180 M€ minimum pour sa pépite. Sans compter que Monaco n'a absolument pas l'intention de céder son joyau à un concurrent… Paris compterait désormais passer à la vitesse supérieure et entamer les négociations avec l'ASM. Une première offre de 155 millions d'euros (hors bonus) pourrait être transmise rapidement selon la même source. Difficile toutefois de croire que cela suffira à convaincre le club princier qui réclame 180 M€ minimum pour sa pépite. Sans compter que Monaco n'a absolument pas l'intention de céder son joyau à un concurrent…

