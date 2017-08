Real : Bale, Mbappé... Le point mercato de Pérez « Par Eric Bethsy - Le 09/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire contre Manchester United (2-1) en Supercoupe d’Europe ce mardi, le président du Real Madrid Florentino Pérez a évoqué le mercato. Et notamment la situation de l’ailier Gareth Bale (28 ans) qui intéresse Manchester United. "Je n'envisage pas de le vendre, c'est un joueur du Real, il est important pour nous et c'est l'un des meilleurs au monde", a répondu le patron merengue, dans des propos relayés par Marca. Reste à savoir si le club madrilène compte se renforcer. "Je ne pense pas qu'il y aura des arrivées, a estimé le dirigeant. Nous avons de grands joueurs. Mon plan ainsi que celui de Zidane après le sacre en Ligue des Champions, c'est de ne rien faire et de continuer avec la même équipe." Et ce malgré les départs de James Rodriguez (prêté au Bayern Munich) et d’Alvaro Morata (Chelsea). Autant dire que la venue du Monégasque Kylian Et ce malgré les départs de James Rodriguez (prêté au Bayern Munich) et d’Alvaro Morata (Chelsea). Autant dire que la venue du Monégasque Kylian Mbappé (18 ans) n’est plus d’actualité. En tout cas pour cet été.

News lue par 9099 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+