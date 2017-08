Real : Benzema prévient la concurrence

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe pour la troisième fois de sa carrière, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema (29 ans), était évidemment aux anges après le succès contre Manchester United (2-1) mardi. Pour le Français, il était important pour le double champion d’Europe en titre de marquer son territoire d’entrée.

"On est ici pour gagner, prendre les trophées. On sait que cette année va être difficile parce que toutes les équipes nous attendent. On a fait un bon match, on est prêts. On a fait une préparation difficile, mais on a beaucoup travaillé donc les matchs amicaux étaient difficiles, on n’a pas gagné. Mais on est là pour les matchs officiels et toujours présents, a lancé l’ancien Lyonnais au micro de beIN Sports. (Sur la Ligue des Champions) Favoris ? C’est encore tôt mais on est une grande équipe et on va tout faire pour aller le plus loin possible."

La concurrence est avertie !