SCE : Man Utd et Mourinho n'y arrivent pas... « Par Romain Lantheaume - Le 08/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battus par le Real Madrid (1-2) ce mardi lors de la Supercoupe d'Europe, Manchester United et son manager, José Mourinho, ont décidément du mal avec cette épreuve. En effet, après leur sacre en 1991, les Red Devils ont perdu la compétition pour la 3e fois d'affilée après 1999 et 2008. Jamais deux sans trois également pour José Mourinho. Déjà défait en 2003 avec le FC Porto (0-1 contre le Milan AC) puis en 2013 avec Chelsea (2-2, 4-5 tab face au Bayern Munich), le Special One manque pour la troisième fois l'occasion d'ajouter ce trophée à son glorieux palmarès. Mourinho rentre encore bredouille...



