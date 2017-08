SCE : le Real se rapproche du record « Par Romain Lantheaume - Le 08/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Manchester United (2-1) ce mardi à Skopje, le Real Madrid a remporté la 4e Supercoupe d’Europe de son histoire après 2002, 2014 et 2016. Grâce à ce sacre, les Merengue ne pointent plus qu’à une unité du record co-détenu par le Milan AC (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) et le FC Barcelone (1992, 1997, 2009, 2011, 2015). Déjà sacrés l’an passé, les hommes de Zinédine Zidane sont par ailleurs les premiers à conserver leur couronne dans cette épreuve depuis le Milan AC en 1989 et 1990 ! Les Espagnols avaient accompli la même performance en Ligue des Champions en juin dernier.

