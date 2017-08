Arsenal : T. Henry a confiance en Lacazette

Légende d’Arsenal, Thierry Henry a commenté l’arrivée de l’attaquant Alexandre Lacazette (26 ans). Confiant, l’ancien international français prédit une excellente saison de la recrue phare des Gunners.

"Je suis un grand fan de Lacazette, a confié le consultant sur Sky Sports. Je l’ai vu évoluer pendant longtemps dans le championnat de France et dans les équipes de jeunes. Il avait déjà un talent, et il a marqué des buts chaque saison. Arsenal a besoin d’un profil différent de celui de Giroud, ce qui me semble bien, car il vous faut différents types d’attaquant. Il était bon en Ligue 1 et les gens pourraient dire que c’est un championnat différent. Mais avec tout le respect que j'ai pour Lyon, il sera entouré de meilleurs joueurs ici."

Aux côtés du milieu Mesut Özil, considéré comme l’un des tout meilleurs passeurs au monde, l’ex-Lyonnais devrait effectivement s’éclater.