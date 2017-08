Tottenham : Sissoko intéressé par Trabzonspor ?

Tottenham : Sissoko intéressé par Trabzonspo r ? « Par Damien Da Silva - Le 08/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première saison ratée à Tottenham, le milieu de terrain Moussa Sissoko (27 ans, 25 apparitions en Premier League en 2016-2017) va-t-il rester chez les Spurs cet été ? Si l'international français n'a absolument pas dévoilé ses intentions, l'ancien Toulousain serait partant pour rejoindre en prêt Trabzonspor selon le vice-président du club turc. "Il veut nous rejoindre, nous avons parlé avec lui et les discussions se sont bien engagées. Nous devons maintenant nous mettre d'accord avec le club et leur entraîneur. Ils veulent récupérer une grande partie de leur investissement mais nous voulons un prêt", a confié Gencaga Meric à Turkish-Futbol. On va tout de même attendre une confirmation de la part de Sissoko puisque le Tricolore pourrait viser une formation plus huppée afin de se relancer. On va tout de même attendre une confirmation de la part de Sissoko puisque le Tricolore pourrait viser une formation plus huppée afin de se relancer.

