VIDEO : Fabinho énervé à l'entraînement

Ce n'est pas un secret, Fabinho (23 ans, 1 match en L1 cette saison) souhaite quitter Monaco cet été. Problème, ses dirigeants refusent pour le moment de le céder alors que le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United sont sur les rangs pour l'enrôler. Preuve que la tension est palpable autour de l'Asémiste, une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mardi.

Dans celle-ci, on remarque que le milieu, passablement énervé durant l'entraînement à la Turbie, quitte le terrain en jetant sa chasuble avant de passer ses nerfs en tirant dans un ballon. Certaines personnes présentes sur place évoquent des frictions entre le Brésilien et Kylian Mbappé... Si pour le moment, la situation reste floue, il ne serait pas étonnant que Fabinho obtienne gain de cause dans les jours à venir, d'autant plus que Giannelli Imbula serait proche de débarquer pour éventuellement combler son départ (voir brève 9h02).