Tottenham : Danny Rose vers Man Utd ?

Tottenham : Danny Rose vers Man Ut d ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec Luke Shaw, Danny Blind et Marcos Rojo, José Mourinho dispose de trois joueurs capables d'évoluer au poste de latéral gauche. Pourtant, l'entraîneur portugais de Manchester United espère bien recruter un nouvel élément d'ici la fin du mercato estival. Selon la presse britannique, le Special One aurait jeté son dévolu sur Danny Rose (27 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League en 2016-2017). Indiscutable à Tottenham, l'international anglais, victime d'une grave blessure à un genou en janvier dernier, s'apprête à retrouver les terrains et pourrait faire l'objet d'une offre des Red Devils prochainement. Reste à savoir si les Spurs, qui ont déjà cédé leur latéral droit Kyle Walker pour 56,5 millions à Manchester City, sont prêts à perdre leur autre flèche sur le côté de la défense.

