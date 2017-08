PSG : l'avis de Trapp sur le transfert de Neymar

Si de nombreuses voix se sont élevées contre le transfert exorbitant de Neymar au Paris Saint-Germain, acheté pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, le gardien Kevin Trapp (27 ans) offre une analyse différente. Pour l'Allemand, un tel achat reste exceptionnel.

"Cela ne va pas détruire le football parce que les transferts de ce genre seront toujours des exceptions. A une époque, Cristiano Ronaldo était le joueur le plus cher, puis on a discuté du prix de transfert de Paul Pogba. Maintenant, c'est Neymar le plus cher. Ces joueurs sont d'une incroyable qualité et ils aident leurs équipes à aller plus loin. La qualité a un prix. Que cela soit justifié ou non, ce sera toujours un sujet qui fait parler en fin de compte", a indiqué le portier francilien au micro de Sport1.

Philosophe, Trapp.