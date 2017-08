PSG : Okocha se retrouve en Neymar

Nouvelle superstar du Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar (25 ans), recruté pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, aura la lourde tâche de faire franchir un cap au club de la capitale sur la scène européenne. Interrogé au sujet du Brésilien, l'ancien Parisien Jay-Jay Okocha admet que son style se rapproche de celui de l'ex-Blaugrana.

"Un joueur comparable à Okocha ? Celui qui se rapproche le plus de mon style de jeu, c’est Neymar. Il y avait de la joie dans mon jeu et l’on voit bien qu’il est sur les mêmes sensations, il prend plaisir à jouer. En plus, il ne joue pas pour lui, il joue pour l’équipe et pas seulement pour offrir du spectacle aux supporters. Il met son talent et ses qualités au service de l’équipe", a estimé le Nigérian pour le site de la FIFA.

Les fans parisiens sont impatients de voir Neymar à l'oeuvre !