PSG : le Bayern a refusé Neymar pour 24 M€ « Par Youcef Touaitia - Le 08/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain cet été, l'attaquant Neymar (25 ans) aurait pu débuter sa carrière européenne au Bayern Munich avant de rejoindre le FC Barcelone en 2013. Mais à en croire un agent croate, Predrag Racki, l'ogre allemand n'a pas osé miser sur le Brésilien en 2010, âgé de 17 ans à l'époque et disponible pour "seulement" 24 millions d'euros. "C'est en janvier 2010 que le contact avait été établi avec Wagner Ribeiro. Avec l'aide de Trappattoni, nous avons arrangé un rendez-vous avec le directeur du Bayern d'alors, Christian Nerlinger. À cette époque, Neymar avait 17 ans. Même s'il n'était pas encore la star qu'il est aujourd'hui, il était déjà une vraie pépite avec de remarquables qualités", a indiqué l'homme d'affaires au quotidien Novi List. "Nerlinger m'a parlé par la suite et il m'a dit qu'il savait parfaitement qui était Neymar mais qu'il le trouvait trop cher. C'était 18 M€ et avec les bonus cela pouvait atteindre les 24 M€. Il m'a dit que le Bayern allait continuer à le suivre, mais que ce n'était pas dans sa politique de payer autant pour un joueur de moins de 18 ans." Finalement, Neymar a atterri au Barça trois années plus tard, moyennant un transfert proche des 86 millions d'euros. "Nerlinger m'a parlé par la suite et il m'a dit qu'il savait parfaitement qui était Neymar mais qu'il le trouvait trop cher. C'était 18 M€ et avec les bonus cela pouvait atteindre les 24 M€. Il m'a dit que le Bayern allait continuer à le suivre, mais que ce n'était pas dans sa politique de payer autant pour un joueur de moins de 18 ans." Finalement, Neymar a atterri au Barça trois années plus tard, moyennant un transfert proche des 86 millions d'euros.

News lue par 43919 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+