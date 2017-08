PSG : Alves et Neymar tentent d'attirer Sanchez « Par Damien Da Silva - Le 08/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la récente arrivée de Neymar pour 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain compte bien poursuivre un mercato d'été ambitieux. Intéressé par l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017), le club de la capitale s'est pour l'instant heurté à l'intransigeance d'Arsenal, qui ne souhaite pas vendre le Chilien malgré la fin de son contrat dans un an. Mais d'après les informations du média chilien El Mercurio, Daniel Alves et Neymar, anciens coéquipiers du buteur à Barcelone, s'activent pour convaincre Sanchez de les rejoindre à Paris. Selon la même source, le PSG serait prêt à proposer un salaire annuel de 13,5 millions d'euros au Gunner pour tenter de le recruter. Un dossier compliqué tant Arséne Wenger s'est montré catégorique sur l'avenir de son élément offensif.

