PSG : ... pas Angel Cappa, qui descend Neymar Par Youcef Touaitia - Le 08/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Ronaldinho ou encore Cafu ont félicité l'attaquant Neymar (25 ans) d'avoir accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain, Angel Cappa n'est pas du tout de cet avis. Légende en Argentine, l'ancien entraîneur de River Plate a littéralement cartonné le Brésilien. "Le transfert de Neymar au PSG me paraît déplorable et lamentable. Il a laissé de côté son engagement avec le jeu pour trouver l’argent et la célébrité. Neymar était une star au Barça. L’être plus que Messi ? S’il est parti à cause de ça, c’est idiot. Réellement, ça me déprime", a confié l'homme de 70 ans au micro de la télévision argentine. Marco Verratti, Angel Di Maria, Javier Pastore, Julian Draxler, Edinson Cavani, Thiago Silva, Daniel Alves... Neymar n'arrive pas non plus dans une équipe dépourvue de grands talents... Marco Verratti, Angel Di Maria, Javier Pastore, Julian Draxler, Edinson Cavani, Thiago Silva, Daniel Alves... Neymar n'arrive pas non plus dans une équipe dépourvue de grands talents...

