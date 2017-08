PSG : Neymar, Cafu valide... Par Youcef Touaitia - Le 08/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 222 millions d'euros au FC Barcelone, l'attaquant Neymar (25 ans) est devenu la nouvelle star du Paris Saint-Germain. Un choix approuvé par son compatriote, le légendaire Cafu, qui a félicité le capitaine de la Seleçao pour avoir décidé de relever ce défi. "À sa place, je serai également parti au Paris SG parce que c'est une opportunité inouïe d'être enfin le numéro un et avoir une réelle chance de batailler pour le titre du meilleur joueur du monde. Pourquoi n'y serait-il pas allé ? C'est le meilleur joueur au monde et l'une des plus grandes stars du football. Tout ce qui est arrivé dans sa vie n'est que logique", a indiqué le double champion du monde (1994 et 2002) pour Goal. "Ce club avait besoin d'une idole et d'une référence et Neymar est les deux à la fois. Le PSG n'a jamais remporté la Ligue des Champions et avec lui ils ont désormais une réelle chance de pouvoir le faire. Il va être leur fer de lance, et je ne comprends pas du tout pourquoi il y a tout ce tapage autour de son transfert", a considéré l'ancien latéral droit. Une explication claire et limpide ! "Ce club avait besoin d'une idole et d'une référence et Neymar est les deux à la fois. Le PSG n'a jamais remporté la Ligue des Champions et avec lui ils ont désormais une réelle chance de pouvoir le faire. Il va être leur fer de lance, et je ne comprends pas du tout pourquoi il y a tout ce tapage autour de son transfert", a considéré l'ancien latéral droit. Une explication claire et limpide !

