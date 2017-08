Nantes : Kita a tenté Krychowiak « Par Eric Bethsy - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Absent des plans d’Unai Emery au Paris Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak (27 ans) devrait partir cet été. Du coup, son ancien club de Nantes a envisagé son retour. Seulement voilà, le milieu polonais n’est pas intéressé. "Je voulais prendre Grzegorz Krychowiak, a révélé le président Waldemar Kita au site polonais Sport. J’ai discuté avec le PSG et le joueur. Il préfère aller à l’étranger, en Espagne ou en Italie. Dommage ! Il s’est relancé chez nous lorsque Bordeaux, où il cirait le banc, l’a prêté." "Pour moi, c’est un joueur très professionnel. Il est au PSG depuis un an désormais, mais il ne joue pas de façon régulière. Il nous conviendrait parfaitement, a ajouté le dirigeant. Nous sommes à la recherche d’un six. Mais Grzegorz a son plan de carrière en tête, le prestige et le niveau sportif entrent en compte." Rappelons que le milieu défensif serait convoité par le FC Valence et l’Inter Milan. Rappelons que le milieu défensif serait convoité par le FC Valence et l’Inter Milan.

