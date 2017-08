Nantes : Gillet finalement transféré ! (off.) « Par Eric Bethsy - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Guillaume Gillet (33 ans, 1 apparition en L1 cette saison) a finalement remporté son bras de fer. Déterminé à quitter le FC Nantes pour l’Olympiakos, le milieu défensif a clairement affiché ses intentions, avant d’être recadré par son président Waldemar Kita (voir ici). Pourtant, le club grec a annoncé la signature du Belge pour deux saisons ce lundi. Reconnaissant, l'ancien Bastiais s'est exprimé dans un communiqué publié par L'Equipe. "Je souhaite surtout m'excuser publiquement auprès de Papa Kita de l'avoir déçu, de l'avoir poussé à accepter mon transfert et de lui donner l'impression de quitter le navire sur lequel il m'a accueilli avec un respect unique dans le milieu du foot à un moment où il avait peut-être besoin de moi", a confié Gillet. "Connaître le banc de touche à Lille ce dimanche a été un signal clair et radical de la part de Monsieur Ranieri que je ne peux pas accepter à mon âge. J'ai joué 100 % des matchs à Nantes depuis mon arrivée et en tant que compétiteur, je ne peux pas accepter de m'asseoir sur le banc de touche. Le choix de Mr Ranieri a été déterminant dans ma décision de quitter le club", a expliqué la recrue de l'Olympiakos, qui souhaitait déjà partir bien avant ce week-end... Gillet avec le maillot de l'Olympiakos



News lue par 10202 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+