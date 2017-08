OM : Gustavo évoque l'arrivée de Neymar « Par Damien Da Silva - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été par l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain Luiz Gustavo (30 ans, 1 match en L1 cette saison) a vu l'un de ses compatriotes rejoindre la Ligue 1 la semaine dernière : Neymar (25 ans). Invité à commenter l'arrivée du Brésilien au Paris Saint-Germain, le Marseillais a vanté les qualités de l'attaquant. "Avec un joueur de ce niveau, la Ligue 1 attire l'attention, c'est bien pour tout le monde, les supporters et les joueurs. C'est super de le regarder et de jouer contre lui. Qui n'aimerait pas jouer contre Neymar ? C'est fantastique. J'ai joué avec lui en sélection brésilienne, c'est un ami. Après, nous jouons au football, alors que le meilleur gagne", a prévenu Gustavo devant les médias. Lors des chocs entre l'OM et le PSG, il ne faudra pas compter sur le milieu pour ménager Neymar... Lors des chocs entre l'OM et le PSG, il ne faudra pas compter sur le milieu pour ménager Neymar...

