Liverpool : Coutinho refuse un bras de fer

A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé de plus en plus proche du FC Barcelone, le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho (25 ans, 31 matchs et 13 buts en Premier League en 2016-2017) serait effectivement séduit par la possibilité de rejoindre le club catalan lors de ce mercato d'été. Mais, selon les informations de Sky Sports, le Brésilien n'envisage absolument pas d'entamer un bras de fer avec les Reds. En résumé, si les deux équipes ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente pour le transfert de Coutinho, ce dernier l'acceptera et respectera son contrat avec la formation anglaise. Reste à savoir si Liverpool pourra résister à une éventuelle offre à plus de 100 millions d'euros de la part du Barça pour son maître à jouer...

