Barça : Neymar, Bartomeu régle ses comptes

Pour la première fois depuis le départ de Neymar (25 ans) pour le Paris Saint-Germain, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a pris la parole à l'occasion du 38e congrès des Penyas. Et le dirigeant ibérique n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer le cas du Brésilien... "Neymar a été un membre de notre club, mais c'est de l'histoire ancienne. C'est sa décision personnelle et nous avons tenté de le conserver par tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas le notre, mais il a fait son choix. Il y a une limite à tout et aucun joueur n'est au-dessus du club. Nous sommes un club avec 118 ans d'histoire, de grands joueurs, plus de 140 000 socios. Ce club est à nous, il n'appartient ni à un cheikh, ni à un oligarque", a lancé Bartomeu. Une attaque directe au PSG pour conclure une intervention qui va faire parler...

