Inter : Kondogbia aurait changé d'avis !

Inter : Kondogbia aurait changé d'avi s ! « Par Romain Lantheaume - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas convaincant depuis son arrivée à l’Inter Milan en 2015, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia (24 ans, 24 matchs et 1 but en Serie A en 2016-2017) semblait parti pour rester et s’accrocher. Mais le Français a visiblement revu ses plans ! D’après La Gazzetta dello Sport, l’ancien Monégasque a rencontré ses dirigeants afin de réclamer son départ. Le Tricolore souhaite s’assurer un temps de jeu conséquent en vue du Mondial 2018 et estime que ce ne sera pas forcément le cas avec les Nerazzurri. Problème : le club lombard ne compte pas le brader et demanderait entre 25 et 30 millions d’euros pour son joueur, acheté 36 M€ il y a deux ans. Une somme que le principal courtisan du natif de Nemours, le FC Valence, ne semble pas disposé à verser pour l’instant...

