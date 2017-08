Juve : changement de cap pour Lemina

Petit rebondissement pour Mario Lemina (23 ans, 19 apparitions et 1 but en Serie A en 2016-2017). Attendu par Stoke City (voir ici), le milieu de terrain de la Juventus Turin prend finalement la direction de Southampton. D’après La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame et les Saints sont tombés d’accord sur un transfert à 18 millions d’euros plus 2 M€ de bonus. Il ne manque plus que le feu vert de l’international gabonais, désireux de retrouver du temps de jeu.