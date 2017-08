PSG : Lucas et Matuidi indécis... « Par Damien Da Silva - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec la somme dépensée pour Neymar et d'autres investissements à venir sur la suite de ce mercato d'été, le Paris Saint-Germain va devoir vendre afin de dégraisser son effectif mais aussi de rester dans les clous du fair-play financier. Si les départs de Serge Aurier, Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa ou encore Jesé sont prévus, d'autres joueurs vont peut-être également partir... D'après les informations du quotidien Le Parisien, le milieu Blaise Matuidi (30 ans, 1 apparition en L1 cette saison) et l'ailier Lucas (24 ans) se posent des questions sur leur avenir. Pour le Français, ce n'est bien évidemment pas une surprise puisqu'il pense toujours à un départ à l'étranger à un an de la fin de son contrat. Remplaçant lors des deux derniers matchs du PSG, Matuidi regretterait ce manque de considération et rêverait de découvrir l'Angleterre. De son côté, le Brésilien, écarté du groupe pour les matchs officiels, serait passablement agacé par sa situation et plairait à l'AS Roma et Liverpool. Reste à savoir la position sur ces deux dossiers du club de la capitale, qui pourrait être tenté de vendre les deux éléments pour financer l'opération Kylian Mbappé (voir brève 8h43). De son côté, le Brésilien, écarté du groupe pour les matchs officiels, serait passablement agacé par sa situation et plairait à l'AS Roma et Liverpool. Reste à savoir la position sur ces deux dossiers du club de la capitale, qui pourrait être tenté de vendre les deux éléments pour financer l'opération Kylian Mbappé ().

News lue par 26849 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+