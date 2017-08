Arsenal : Giroud évoque encore son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti pour vivre une nouvelle saison dans la peau d’un remplaçant, l'attaquant Olivier Giroud (30 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) se projette pour l’instant toujours avec Arsenal. Le Français l’a confirmé dimanche à l’issue du succès contre Chelsea (1-1, 4-1 t.a.b.) dans le cadre du Community Shield. "Je me sens très bien dans ma peau, dans ma tête, c'est le plus important. Je suis un joueur d'Arsenal encore sous contrat, encore un ou deux ans (jusqu'en 2019, ndlr), a rappelé l’ancien Montpelliérain devant les médias. Je suis concentré sur l'équipe et sur ce que j'ai à faire quand le coach fait appel à moi. Je suis là pour faire douter le coach dans ses décisions et donner le meilleur pour l'équipe avec toujours l'objectif de remporter la Premier League cette année." Auteur du tir au but victorieux contre les Blues, le Tricolore avait commencé le match sur le banc. Un scénario probablement amené à se répéter cette saison... Auteur du tir au but victorieux contre les Blues, le Tricolore avait commencé le match sur le banc. Un scénario probablement amené à se répéter cette saison...

