PSG : Ronaldinho heureux pour Neymar « Par Damien Da Silva - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, l'attaquant Neymar (25 ans) a été présenté samedi aux supporters du Paris Saint-Germain avant le match de Ligue 1 face à Amiens (2-0). Ancien joueur des deux clubs, Ronaldinho a été bien évidemment invité à commenter l'arrivée de son compatriote à Paris. "Pour moi, l'important est qu'il soit heureux, ce qui me fait plaisir c'est le voir heureux, de le voir continuer à s'amuser, à donner de la joie à tous ceux qui aiment le football. Je suis heureux pour lui", a confié le Brésilien dans des propos rapportés par l'AFP. Et on ne doute pas que les supporters parisiens vont être également heureux de voir Neymar à l'oeuvre sous les couleurs franciliennes. Et on ne doute pas que les supporters parisiens vont être également heureux de voir Neymar à l'oeuvre sous les couleurs franciliennes.

