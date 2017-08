Nice : le Barça s'active pour Seri « Par Damien Da Silva - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les belles performances de Jean-Michaël Seri (26 ans) face à l'Ajax Amsterdam ne sont pas passées inaperçues. Déjà brillant l'an dernier sous les couleurs de l'OGC Nice, le milieu de terrain s'est distingué avec deux matchs solides lors du récent 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et logiquement, selon les informations du quotidien L'Equipe, le FC Barcelone et Arsenal s'intéressent à ses services. Du côté des Blaugrana, la piste Seri aurait été récemment réactivée et des contacts existeraient entre les deux parties. Avec une clause libératoire signée sous seing privé à 40 millions d'euros, l'Ivoirien ne devrait pas s'éterniser sur la Côte d'Azur. Le Gym pourra-t-il le conserver pour les barrages de la C1 face à Naples (16 et 22 août) ?

