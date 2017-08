OM : Sanson revient sur sa sortie « Par Damien Da Silva - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a dominé Dijon (3-0) dimanche en clôture de la première journée de Ligue 1. Remplacé à la 60e minute par André-Franck Zambo Anguissa, le milieu de terrain phocéen Morgan Sanson (22 ans, 1 match en L1 cette saison) a affiché son mécontentement. En zone mixte, le jeune talent français s'est expliqué. "Il y a beaucoup de matchs, je suis déçu de sortir, pas énervé. Je veux jouer tous les matchs, tous les jours. Mais il n'y a pas de problème, on a gagné et c'est le plus important", a tempéré Sanson. Une réaction normale pour un compétiteur et l'entraîneur olympien Rudi Garcia ne devrait pas se plaindre d'un tel comportement. Une réaction normale pour un compétiteur et l'entraîneur olympien Rudi Garcia ne devrait pas se plaindre d'un tel comportement.

