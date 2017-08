PSG : Di Maria victime d'une nouvelle folie ?

PSG : Di Maria victime d'une nouvelle foli e ? « Par Romain Lantheaume - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet été encore, l’appétit vient en mangeant pour le Paris Saint-Germain ! Même s’il a déjà frappé un énorme coup en recrutant l’attaquant Neymar pour 222 millions d’euros, le club de la capitale n’exclut pas un nouveau renfort retentissant dans le secteur offensif. En effet, le PSG n’a pas totalement abandonné l’espoir d’attirer le buteur de l’AS Monaco, Kylian Mbappé, dont le prix est fixé à 180 M€ (voir la brève de 08h43). Bien conscient d’avoir déjà flirté avec les limites du fair-play financier pour s’offrir le Brésilien, le vice-champion de France songe à une stratégie qui lui permettrait de réaliser une nouvelle folie sans s’exposer aux sanctions de l’UEFA. D’après le quotidien Le Parisien, l’une des hypothèses envisagées consiste à se séparer de l’ailier Angel Di Maria (29 ans, 1 match en L1 cette saison). Même si un départ n’était pas à l’ordre du jour initialement, l’Argentin plaît au FC Barcelone, où il ne fait pas office de priorité, mais aussi à l’Inter Milan et il dispose d’une belle cote sur le marché (70-80 M€). Sa vente serait donc susceptible d’amortir une nouvelle arrivée… D'autre part, Serge Aurier, Grzegorz Krychowiak et Jesé doivent tous être vendus cet été pour un montant total espéré de plus de 60 M€. D'autre part, Serge Aurier, Grzegorz Krychowiak et Jesé doivent tous être vendus cet été pour un montant total espéré de plus de 60 M€.

