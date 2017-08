Dijon : Reynet avait la poisse !

Dijon : Reynet avait la poiss e ! « Par Eric Bethsy - Le 06/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à trois reprises par les attaquants de l'Olympique de Marseille (3-0), le gardien de Dijon Baptiste Reynet (26 ans, 1 match en L1 cette saison) n'a vraiment pas été chanceux au Vélodrome. Alors que les deux tentatives de Clinton Njie ont été contrées, Florian Thauvin, lui, avait visé l'autre côté... "J'avais regardé des vidéos sur Thauvin, je savais qu'il enroulait souvent, a raconté le portier dijonnais sur Canal +. Je décide d'anticiper mais par malchance elle me passe entre les jambes. J'ai discuté avec lui à la fin du match, il me disait qu'il se considérait comme chanceux parce qu'il voulait l'enrouler. Après il y a une frappe contrée qui me lobe… C'est vrai que je n'avais pas la chance avec moi mais c'est la vie difficile d'un gardien de but." Espérons pour Reynet et le DFCO que ce genre de soirée ne se répétera pas trop souvent dans la saison. Espérons pour Reynet et le DFCO que ce genre de soirée ne se répétera pas trop souvent dans la saison.

