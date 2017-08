Angers : Guillaume se contente du match nul

Longtemps dominé et mené par les Girondins de Bordeaux, Angers a fini par arracher le match nul (2-2) à domicile ce dimanche, pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1. Auteur du deuxième but angevin, l’attaquant Baptiste Guillaume (22 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) se contente de ce résultat.

"On savait que Bordeaux allait revenir revanchard après sa défaite en Europa League. On était bien présents dans les 20 premières minutes. Après la pause fraîcheur, ils sont revenus dans le match et ils nous ont posé des problèmes. Cela reste une bonne équipe qui joue le haut de tableau donc on est très heureux de faire 2-2 et de ramener un point", a conclu l’ancien Lensois sur beIN Sports.